3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa'da meydana gelen “Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı L.C mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlının kullanımındaki aracın durdurulduğunu kaydetti. Yeşildal, konu araç içerisinde yapılan aramada toplam 13 paket alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 1 adet yine alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gerek ifadeler olduğu ve emarelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.