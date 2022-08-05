3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da “ev açma ve sirkat” suçlarından tutuklanan, sonrasında da ülkede ikamet izinsiz olduğu anlaşılan H.S, mahkemeye çıktı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı.

Polis zanlının H.S’nin “geceleyin ev açma, sirkat” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

26 Temmuz’da saat 03.25 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet eden A.O’nun telefoniyen Lefkoşa Adli Şubeyi aradığını ve evine hırsız girdiğini bildirip olay mahalline bir polis ekibinin gelinmesini istediğini anlattı.

“Pense, demir kesme makinesi, cam kesmede kullanılan bir alet bulundu”

Polis, aynı gün bir polis ekibi alınan bilgi üzerine olay mahalline hareket ettiğini ve olay yerine gittiği sırada zanlı H.S’nin, Lütfi Biberoğlu Sokak üzerinde şüpheli bir vaziyette yol kenarında yürüdüğü bir sırada tespit edip yapılan üst ikametgâhından sirkat ettiğine inanılan 2.240 TL ve 605 Euro nakit para bulunup, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının evinde arama yapıldığını dile getiren polis, 860 sterlin, 17 bin TL nakit para, 1 adet pense, demir kesme makinesi, cam kesmede kullanılan bir alet, altın kol saati ve 5 taş yüzüğün bulunarak emare alındığını anlattı.

“Ülkeye girişi yok”

Polis, zanlının yine bir eve girip, 2 bin 500 TL, 500 Euro, altın kol saati ve 58 bin 800 TL değerinde olan ziynet eşyalarını çaldığını belirtti.

Polis, meselenin tahkikatının, yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişinin olamadığının görüldüğünü ve bu hususla da kendisinden izahat istediğinde ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan bir tır dorsesi arkasında girdiğini beyan ettiğini anlattı.

3 gün tutukluluk

Zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikâr olduğundan zanlının 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.