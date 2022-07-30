3. Deniz Festivali başlıyor

İskele Belediyesi tarafından organize edilen “3. Deniz Festivali” 5 Ağustos Cuma günü başlıyor.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlenecek ve 3 gün sürecek festivalde, yerli sanatçılar sahne alacak.

5 Ağustos’ta dans gösterileri ile başlayacak festivalde ilk konseri Fikri Karayel verecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği 3. Deniz Festivali’nde yer alacak yarışmalar için ise kayıtlar başladı.

Açılış konseri Fikri Karayel’den

5 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra konuk ülkeler; Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’nın sunacağı dans gösterileri ile başlayacak 3. Deniz Festivali saat 22.00’da ise Fikri Karayel’in vereceği konserle devam edecek.

Çağdaş Aydaş ile Grup Rast da sahne alacak

Festivalde Çağdaş Aydaş ile Grup Rast’ı da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ağırlayacak.

6 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00’da Çağdaş Aydaş, 7 Ağustos Pazar günü saat 22.00’da ise GRUP RAST, müzikseverlerle buluşacak.

Yağlı direk bayrak kapma ve dalma yarışması

Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması da İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali’nde yer alacak.

6 Ağustos Cumartesi günü İskele Boğaz’da Park Alanı’nda gerçekleşecek yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek, her iki yarışma için başvurular yarışma öncesinde, alanda, yapılabilecek.

Çocuklar uçurtma şenliği ve ‘Survivor Çocuk’ yarışmasında eğlenecek

3. Deniz Festivali’nde çocuklar da keyifli vakit geçirecek. Çocuklar ilk olarak 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Uçurtma Şöleni ve çocuk oyunlarında eğlenecek 7 Ağustos Pazar günü saat 17.00’da ise Survivor Çocuk İskele yarışmasında ter dökecek. Çok sayıda parkurun yer alacağı yarışmaya başvurular günler öncesinden başladı.9-10-11 yaş çocukların katılabileceği yarışmaya katılım için son başvuru ise 5 Ağustos Cuma. Başvurular, İskele Belediyesi Kültür İşleri Birimi’ne yapılabiliyor.

Kumdan Heykel Yarışması’nda hünerler sergilenecek

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İskele Sahil LEO, İskele Sahil Lions, Lefkoşa Lider Leo Kulübü ve Girne Özgürada Lions Kulübü’nün bu yıl 5.sini düzenleyeceği Kumdan Heykel Yarışması da 3. Deniz Festivali’nde yer alacak. 7 Ağustos Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşecek Yarışmaya kayıtlar devam ediyor. Yarışmaya katılım için en az 2-en fazla 4 kişilik grup şartı aranıyor. Başvurular 0542 882 70 92 ve 858 43 42 numaralı telefonlardan yapılabiliyor.

Tüm ekinlikler ücretsiz

5 Ağustos’ta başlayıp 7 Ağustos’ta son bulacak ve 3 gün sürecek İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali’nde yer alan tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek. İskele Belediyesi Halk Plajı’nde gerçekleşecek festivale 7’den 70’e herkes katılabilecek.