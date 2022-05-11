“3 bin kilo patates ile yakalandı”

Kullanımındaki araç içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin kilo patates tespit edilen M.Ö. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis bir kişinin daha arandığını belirtirken, Mahkeme zanlıyla ilgili 2 gün tutukluluk kararı verdi.

Gümrüksüz mal tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı anlatan Polis memuru Ozan Kuşak, bilgi aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı M.Ö.’nün Gümrüksüz mal tasarrufu suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, zanlının 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Kırklar’da bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde zanlı M.Ö’nün kullanımındaki araç içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tahmini 3 bin kilo patatesin tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve teyidinin yapılması gerektiğini ayrıca bir kişinin arandığını anlattı. Polis, zanlının bu aşamada 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.