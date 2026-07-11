3 bin dolar karşılığında kanunsuz çıkışa yardım etti, tutuklandı

Mağusa Limanı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, bir TIR sürücüsünün bir kişinin muhaceret işlemlerini yaptırmadan gemiye binmesine yardımcı olarak adadan kanunsuz çıkış yapmasını sağladığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 9 Temmuz 2026 tarihinde meydana geldi. Mersin Limanı'ndan Mağusa Limanı'na gelen gemiye M.S. (E-52), kullandığı TIR ile yük boşaltmak amacıyla giriş yaptığı sırada, 3 bin ABD doları karşılığında aracın içerisine gizlediği bir kişinin muhaceret işlemlerini yaptırmadan gemiye binmesine yardımcı oldu. Söz konusu kişinin bu şekilde adadan kanunsuz olarak çıkış yaptığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.S.'nin 10 Temmuz 2026 tarihinde Mağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürüyor.