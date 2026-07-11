Napoli'den Kıbrıs'a uzanan lezzet yolculuğu

Berivan BABAHAN

İtalya'nın Napoli kentinde başlayan gastronomi yolculuğunu yıllar içinde farklı ülkelerde edindiği deneyimlerle zenginleştiren İtalyan Şef Emilliano Luggo, bugün Kıbrıs'ın dikkat çeken restoranlarından Alta Marea'nın mutfağına imza atıyor. Deniz kenarında hayal ettikleri atmosferi hiçbir yerde bulamayınca kendi konseptlerini ortağı ile birlikte hayata geçirdiklerini anlatan Luggo, Alta Marea'nın yalnızca yemek yenilen bir restoran değil, kaliteli mutfağı, sıcak aile ortamı, özenli servisi ve farklı kültürleri buluşturan konseptiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatan özel bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Menüsünü mevsimsel ürünlerle şekillendirdiğini, tüm üretim süreçlerinde kalite ve hijyenden taviz vermediğini belirten deneyimli şef, "Karın doyurmanın ötesinde, insanların kendilerini evlerinde hissedecekleri ve tekrar tekrar gelmek isteyecekleri bir atmosfer oluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

“Alta Marea Restoran’ın ambiyansı hiçbir yerde yoktu”

İtalyan şef Emilliano Luggo, gastronomi yolculuğuna ülkesi İtalya’nın Napoli şehrinde başladığını söyleyerek, Alta Marea Restorana uzanan hikâyesini anlattı. Eğitiminin ardından birçok ülkede çalışma imkânı bulduğunu dile getiren şef, Almanya, İspanya, Rusya, Mısır ve Türkiye gibi birçok ülkede farklı kültürle tanıştığını söyledi. Luggo, İstanbul’un ardından 2010 yılında Kıbrıs’a geldiğini ve bazı otellerde çalışıp, farklı konseptlerde kendi restoranlarını açtığını belirtti. Alta Marea Restoranı kurma hikâyesiyle devam eden Luggo, “Alta Marea’dan önce çalıştırdığım restoranda şu anki ortağımla tanıştık. Ortağım ve ailesi restoranın sürekli müşterisiydi ve zaman içerisinde samimiyetimiz ilerledi ve aile gibi olduk” dedi. Ortağı ile o yıllarda gelişen arkadaşlıkları ile sürekli dışarı çıkmak ve bir yerlere gidip bir şeyler içme, sohbet etme istekleri olduğunu söyleyen Luggo, istedikleri ambiansta gidecek yer bulamadıklarını dile getirdi. Luggo özellikle deniz kenarında Ala Carte restoran olmadığını düşünerek, kendi hayal ettikleri alanı yaratmaya karar verdiklerini ve Alta Marea markasını bu şekilde hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Alta Marea Restoran’a geldiğinizde kendinizi farklı bir ülkede hissediyorsunuz”

Emilliano Luggo, Alta Marea’nın mutfak konseptini anlatarak, kendisinin özel dokunuşlarıyla birlikte Akdeniz Mutfağı alanında ilerlediklerini söyledi. Restoranlarında iki ayrı katta iki farklı konsept yer aldığını belirten şef, alt katta ala carte restoranı, üst katta ise lounge bölümünün bulunduğunu ifade etti. Luggo, restoranın hizmet verdiği alanlara değinerek,

“Ala carte bölümümüzde ıstakoz, steak, el yapımı makarna çeşitlerimiz, risotto gibi özel menümüz yer alırken, lounge bölümümüzde ise farklı seçenekler arasında, Emilliano imzasıyla Napoli Pizzası, Amerikalı ortağımın aşina olduğu ıstakozlu sandviçler gibi farklı lezzetler bulunuyor. Bu şekilde farklı kültürleri buluşturan bir füzyon yarattık ve kendi yaptığımız suşiler de alıştığımız suşilerden farklı olarak servis edilerek çeşitliliğimizi ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Deneyimli şef sözlerine şöyle devam etti;

“Üst katta yer alan lounge bölümümüzde uluslararası mutfak lezzetleriyle hizmet verirken, alt kattaki à la carte restoranımızda İtalyan dokunuşlarıyla zenginleştirilmiş Akdeniz mutfağını misafirlerimizle buluşturuyoruz. Dileyen misafirlerimiz, à la carte restoranımızda deniz kenarında keyifli bir akşam yemeği yedikten sonra lounge bölümümüzde içeceklerini yudumlayarak geceyi tamamlayabilirler.

Alta Marea’nın lounge bölümü; öğle yemeği, kahve eşliğinde enfes tatlılar, iş çıkışı veya hafta sonu atıştırmalıkları, pizza, sushi ve özel içecekler için günün her saatinde tercih edilebilecek bir alan sunuyor. Misafirlerimiz, Kıbrıs’ın en güzel gün batımı manzaralarından birine sahip bu özel koyda, keyifli bir ambiyans eşliğinde günü noktalayabilirler, güneşi batırabilirler.

Hafta sonları ise DJ performanslarıyla hem eğlenip hem de lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirler. Alta Marea, öğlen 12.00’den itibaren tüm gün hizmet veriyor. Dolayısıyla günün her saatinde bir şeyler atıştırmak, tatlı yiyip kahve içmek ya da iş çıkışı keyifli bir mola vermek isteyen herkes için ideal bir mekân.

Alta Marea’da herkes kendinden bir şeyler bulabilir. Aslında Alta Marea’yı anlatırken şunu söyleyebilirim: Buraya geldiğinizde kendinizi farklı bir ülkede hissediyorsunuz; sanki Kıbrıs’ta değil de dünyanın herhangi bir yerindesiniz gibi”

Aslında Alta Marea Restoran’ı anlatırken şöyle diyebilirim, buraya geldiğinizde kendinizi farklı bir ülkede hissediyorsunuz, sanki Kıbrıs’ta değil de dünyanın herhangi bir yerindesiniz gibi” diye ekledi.

“Karın doyurmanın ötesinde bir deneyim sunmaya çalışıyoruz”

Emilliano Luggo, Alta Marea’da kaliteli bir yemek yiyebilmenin yanı sıra samimi, sıcak bir ortamı olduğunun altını çizdi. Luggo, “Geldiğiniz bu farklı dünyada servisinden yemeğine her şey çok ince ayrıntılı düşünülmüş bir ortam aslında” diyerek ifade ettiği Alta Marea Restoranı her yönüyle fark yarattığını vurguladı. Kaliteli bir ortamın içerisinde aynı zamanda Alta Marea’nın sıcaklığı ile misafirlerin kendilerini evlerinde hissettiren bir ambiyansı olduğunu da ekledi. Deneyimli şef, işletmesinin sunduğu bu sıcaklığın küçük bir detay olmadığını belirterek, “Burası artık bir aile ortamı gibi. Devamlı gelen misafirlerimizle artık bir aile gibi oluyoruz ve sadece bir karın doyurma değil, aynı zamanda sohbetler ederek bütün bir deneyimi aynı anda yaşayabiliyoruz. Karın doyurmanın ötesinde bir deneyim sunmaya çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Mutfakta çalışmak bir tutkudur”

Mutfakta çalışma disiplini ile ilgili soru yönelttiğimiz Şef Emilliano Luggo, “Bu soruya gülerek cevap verebilirim, çünkü çok” diyerek mutfakta çalışma düzenini paylaştı. Luggo, mesleğine duyduğu saygıyı ise; “Mutfakta çalışmak bir tutkudur ve o adrenalinle zaten böyle güzel sonuçlar çıkar. Yapmış olmak için yapılan bir iş değil, bunu gerçekten tutkuyla yaptığınızda sonuç alabileceğiniz bir meslektir” sözleriyle anlattı. İşine verdiği özeni ve ciddiyeti tekrarlayan Luggo, “Mutfakta olmak ciddi bir iştir ve herkesin de mutfağıma girmesine iznim yoktur. Mutfakta Emilliano ile birlikte çalışmak için o hakkı kazanmanız gerekir” dedi. Deneyimli şef ayrıca çok ciddi kriterleri olduğunun altını çizerek, temizlikte ve hijyende hiçbir zaman taviz vermeyen biri olduğunu vurguladı. Aynı titizliği ürün seçiminde gösterdiğini de ekleyen Luggo, kaliteli ürünler seçerek, onları kullanmaya çalıştıklarını ve kendisinin bizzat gidip ürünleri seçtiğini dile getirdi.

“Menümüzü kendi standartlarımızdan ve vizyonumuzdan taviz vermeden hazırlıyoruz”

Emilliano Luggo, Alta Marea’nın menüsünü kendisinin hazırladığını ve menüyü düzenlerken, özellikle sezon ürünlerine göre hazırladığını vurguladı. Hazırlık aşamalarını açık bir dille ifade eden şef, “Örneğin ayrelli zamanı ise menüde ayrelli kullanıyorum veya enginar zamanı ise enginar kullanıyorum ve çok özel İtalyan enginar tarifim de var” dedi. Luggo ayrıca, “Kendi standartlarımızdan ve vizyonumuzdan taviz vermeden et yiyenin de mutlu olabileceği, sebze sevenin de mutlu olabileceği veya deniz ürünü sevenlerin de mutlu olabileceği bir karma yaratmaya çalışıyorum ki herkes kendinden bir şeyler bulabilsin. Bunların yanı sıra, ekmeğe kadar, makarnayı, dondurmayı, tatlıları her şeyi kendimiz yapıyoruz ve dışarıdan bir şey almıyoruz” diye ekledi.