“3 bin 74 kişinin katıldığı Yeterlilik Sınavı sorunsuz geçti”

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, hafta sonu yapılan ve 3 bin 74 kişinin katıldığı Kamu Yeterlik Sınavlarının sorunsuz geçtiğini kaydetti.

Köseoğlu, sınavlarla ilgili yazılı açıklamasında, 13-14 Aralık tarihlerinde, Lefkoşa’da, 3 büyük okulun sınav merkezi olarak kullanıldığı sınavların başarıyla tamamlanmasında payı olan gözetmen, daire personeli ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu polis mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Köseoğlu, sınavlara toplamda 3 bin 781 kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen 3 bin 74 kişinin katıldığını ve sınavlara katılım oranının yüzde 81,30 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

707 kişinin sınavlara katılmadığını ve son yıllarda kayıt yaptırıp sınava katılmayan aday sayısında büyük artışlar gözlemlendiğini belirten Köseoğlu, bunun; sınav harçlarının yasal düzenlemelerin yetersiz olması nedeniyle çok düşük kalmasının neden olduğunu belirtti.

Köseoğlu, 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen ve 1466 kişinin katıldığı Orta Düzey Yeterlik Sınavında başarı oranının yüzde 34.72 ve en yüksek notun 92 olduğunu kaydetti.

14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen ve 106 kişinin katıldığı Üst Düzey Yeterlik Sınavında, başarı oranı yüzde 31.13, en yüksek notun 82 olduğunu belirten Köseoğlu, 1470 kişinin katıldığı Alt Düzey Yeterlik Sınavında ise başarı oranının yüzde 35.58, en yüksek notun ise 98 olduğunu belirtti.

Köseoğlu, şöyle devam etti:

“Yapılan sınavlar sonrası resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, kesin sonuçlar üç (3) iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası kesinleştirilecektir. Yeterlik sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından dağıtılmaya başlanacaktır.

Adaylar, basınımız ve tüm ilgililer sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait resmi web sayfamızdan (khk.gov.ct.tr) ulaşabilir.”