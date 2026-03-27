3 ayda 8 can kaybı, 14 yılda 527 ölüm

Serap KARAMAN

Trafik kazaları, Kıbrıs’ın kuzeyinde her yıl onlarca can almaya devam ederken, 2026’nın ilk üç ayında yaşanan kayıplar sorunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ocak ve şubat aylarında birer, mart ayında ise 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazalarla birlikte yılın ilk çeyreğinde can kaybı 8’e ulaştı.

Son 14 yıllık verilere göre toplam 527 kişinin trafikte hayatını kaybettiği KKTC’de, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, bu tablonun “sıfır ölüm” hedefinden uzak olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde de son 3 ayda 11 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

3 ayda 8 kişi trafikte can verdi

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2026 yılının ilk üç ayında meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi. Ocak, şubat ve mart aylarında farklı bölgelerde yaşanan kazalarda hem sürücüler hem de yayalar hayatını kaybetti.

Ocak: Turunçlu kavşağındaki kazanın ardından 1 can kaybı

8 Ocak’ta Turunçlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki Beniser Çare, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 19 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Şubat: İskele-Ercan yolunda 1 kişi hayatını kaybetti

1 Şubat saat 21.40’ta İskele - Ercan ana yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Ali Demir’in yönetimindeki araç karşı şeride geçerek Emir Gözel’in kullandığı araçla çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gül Kanlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mart: 6 ayrı kazada 6 can kaybı

Mart ayında art arda yaşanan kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

8 Mart sabahı Gönyeli’de meydana gelen kazada, Ahmed Altayeb Ali İdris’in kullandığı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa yaşamını yitirdi.

Aynı gün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa Taş’ın kullandığı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak durdu. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 Mart’ta Girne - Lefkoşa ana yolunda meydana gelen kazada, Yiğit Kaya’nın kullandığı araç yaya Musa Mavideniz’e çarptı. Ağır yaralanan yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

10 Mart’ta Lefkoşa’da meydana gelen kazada ağır yaralanan yaya Fatma Ceylan ise 23 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24 Mart’ta Güvercinlik-Çayönü ana yolunda meydana gelen traktör kazasında ise Süleyman Arcanlı ile araçta yolcu olarak bulunan Suzan Arcanlı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı:

“Trafikte sıfır ölüm hedefinden çok uzağız”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, 25 Mart itibarıyla ülkede trafikte 8 kişinin yaşamını yitirmesinin, trafik kazalarıyla mücadelede daha sistemli ve bilimsel çalışmaların gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Mutluyakalı, ocak ve şubat aylarının birer kayıpla kapandığını, mart ayında ise can kayıplarının 6’ya yükseldiğini belirterek toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yaklaşık üç ayda hayatını kaybedenlerin 4’ünün yolcu, 2’sinin sürücü ve 2’sinin yaya olduğunu kaydeden Mutluyakalı, “Trafikte sıfır ölüm amacına çok uzak olduğumuzu gösteren bu tablodan çok üzgünüm” dedi.

Son yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasına da dikkat çeken Mutluyakalı, özellikle kırsal kesimde, yağışlı havalarda ve çamurlu zeminlerde kullanılan traktörlerle ilgili farkındalık eğitimine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Trafik ve yol güvenliğini artıracak önlemlerle birlikte ehliyet alma sürecinin çağdaşlaştırılması gerektiğini belirten Mutluyakalı, mevcut ehliyet sahiplerinin de bilgilerini tazelemesinin şart olduğunu söyledi.

Mutluyakalı, “Yollar affedici olmalıdır” ilkesine uygun bir altyapı bulunmadığını ifade ederek, kaza nedenlerinin detaylı şekilde incelenip gerekli önlemlerin alınmasının devletin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Güneyde ölümlü kazalarda artış

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle: