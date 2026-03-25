Güneyde ölümlü kazalarda artış
Kıbrıs’ın güneyinde yılın başından 24 Mart tarihine kadar, trafik kazalarında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi, geçen yılın aynı döneminde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlü kaza sayısındaki artışın dikkat çektiğini yazdı.
Gazete, ölümlü kazalardaki ana sebebin sürat ve seyir halinde cep telefonu kullanımı olduğunu kaydederken, Meclis’in radar sistemlerine ödenek ayrılmasına rıza göstermediğini belirtti.
