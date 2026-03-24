“28 Şubat’tan bu yana turizm için adım atılmadı”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, hükümetin açıkladığı ekonomik paketlerde turizme yer verilmediğine işaret ederek bu durumun hem sektör çalışanlarını hem de kamu maliyesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Özdenefe, turizme ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu ve ekonomide daralma yaşanırken bu alanın desteklenmemesinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.Özdenefe, ülkede yükseköğretim, inşaat ve turizmin lokomotif alanlar olarak öne çıktığını belirterek, hükümetin plansız ve programsız politikaları nedeniyle bu alanlarda ciddi tahribat yaşandığını söyledi. “İnşaatta ciddi daralma var, yükseköğretimde ortaya çıkan hasarları konuşuyoruz. Turizmi de görmezden gelip ayaklar altına almanıza izin verme lüksümüz yok.” dedi.

Ekonomide daralma sinyallerine dikkat çeken Özdenefe, turizmin yeterince desteklenmemesi halinde yalnızca sektör çalışanlarının değil, kamu maliyesinin de zarar göreceğini ifade etti.

Hükümetin açıkladığı ekonomik paketleri de eleştiren Özdenefe, “İki haftadır açıklanan paketlerin içinde turizmin T’si yok. 28 Şubat’tan bu yana bu alana yönelik kayda değer bir adım atılmadı.” ifadelerini kullandı.

Geçmiş verileri hatırlatan Özdenefe, turizm sektöründeki enflasyonun genel enflasyonun çok üzerinde olduğunu belirterek, bütçeden turizme ayrılan payın yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını, AB ülkelerinde ise bu oranın yüzde 3 ila 5 arasında olduğunu söyledi.

İç borçlanmaya da değinen Özdenefe, “Bir yıl içinde iç borç stokunu 10,2 milyar artırarak 16,3 milyara çıkardınız.” dedi.

Turizmin istihdama katkısına dikkat çeken Özdenefe, sektörün özellikle otel ve casino alanlarında önemli bir istihdam kaynağı olduğunu vurguladı.