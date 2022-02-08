"27'li hükümet düşük ihtimal, pandemide sıkıntı yaratır”

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu görüşmelere bugün başlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı çıkışında açıklama yapan Sucuoğlu 27’li bir hükümet modelinin “çok düşük bir ihtimal” olduğunu söyledi.

“Bugün saat 1’de bir parti başkanı ile temasımız olacak. En kötü ihtimalle yarın sabah itibarıyla görüşmelere başlanacak” diyen Sucuoğlu istikrarlı bir hükümet modeli istediklerini ifade etti.

Sucuoğlu “27’nin bir hükümette birkaç milletvekili pozitif olursa bu sıkıntı yaratır. Bu durum 10 gün nisap yok demektir. Tüm hassas noktaları değerlendirip bir şekil vermeye çalışacağız. Hükümet uyumlu olmalı, en az 5 yıllık olmalı, hem sayı hem de uyum açsından” diye konuştu.

Sucuoğlu “Tüm partilerle eşit durumdayız. Görevi resmen aldık. Resmi olarak da heyetlere arası görüşmeleri yapacağız. 15 günü beklemeden olumlu veya olumsuz kararımızı vereceğiz. Tüm partilere eşit mesafedeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Belli konularda ayrı düşünebilir. Ancak bu görüşmeleri etkilememesi gerekir. Duygusal davranmamamız gerekir” şeklinde konuştu.

Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu'nun