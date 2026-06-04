26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali 23 Haziran Salı akşamı başlıyor

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin 26’ncısı 23 Haziran – 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Gazimağusa Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre festival, Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro’da düzenlenecek etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak. Selin Geçit konseriyle başlayacak festival, Sertab Erener konseriyle final yapacak.

Gazimağusa Belediyesi, bu yıl da kentin tarihsel mirasını kültür ve sanatla bir araya getirerek, Gazimağusa’yı uluslararası sanat etkinlikleriyle anılan bir merkez olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

Program…

Tüm etkinliklerin saat 21.00’de başlayacağı Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 23 Haziran’da Othello Kalesi’nde Selin Geçit konseriyle başlayacak.

24 Haziran’da Othello Kalesi’nde Kyprogenia sanatseverlerle buluşacak.

30 Haziran’da Othello Kalesi’nde Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz’ın rol aldığı “Devlerin Savaşı” sahnelenecek.

Festival kapsamında 1 Temmuz’da Othello Kalesi’nde Mağusa Kent Orkestrası ile Fikri Karayel sahne alacak.

6 Temmuz’da Tango Gala gösterisi; 7 Temmuz’da Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band Othello Kalesi’nde yer alacak.

9 Temmuz’da “Atreuslar’ın Yalnızlığı” adlı tiyatro Salamis Antik Tiyatro’da oynanacak.

Pink Martini, 14 Temmuz’da saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 16 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’daki Sertab Erener konseriyle sona erecek.