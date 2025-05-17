25 yaşındaki Rifat Gezici hayatını kaybetti

Pınarbaşı'nda saat 18.00 sıralarında, 15 Kasım Caddesi üzerinde, İbrahim TIMBIL (E-63), yönetimindeki RA 928 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun güney kısmında bulunan ikametgahına dikkatsizse dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten süratli bir şekilde gelmekte olan Rifat GEZİCİ (E-25) yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ZJ 128 plakalı motosiklet sürücüsü Rifat GEZİCİ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan RA 928 plakalı araç sürücüsü İbrahim TIMBIL'ın ise tedavisine kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Soruşturma devam ediyor.