“240 milyon açık var, kaynak gelecek, maaşlar ödenecek”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maliyenin son durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu, “Emekli maaşlarını ödedik, şu anda hiç paramız yok, Türkiye’den kaynak gelecek, söz verildi, maaşlar cuma günü ödenecek” dedi.

“Ne kadar kaynağa ihtiyaç var” sorumuza, “240 milyon TL kadar bir açık var” diyen Maliye Bakanı Oğuz, nisan maaşlarına geçtiğimiz yılın son altı ayından kalan yüzde 10.65 Hayat Pahalılığı’nın da yansıtılacağını ifade etti.

Oğuz, TC-KKTC arasında imzalanan Mali İşbirliği Protokolü’ne yönelik henüz hiç kaynak akışı olmadığını, savunma dahil ödemelerin bütçeden yapıldığını, yerel gelirlerin düşmesi ile birlikte de ciddi sorun yaşadıklarını belirtti.

“Ekonomide ciddi daralma var, sektörlerin durumu çok iyi değil o nedenle kamunun da gelirlerinde ciddi düşüş var” diye Oğuz, geçmiş vergi beyanlarına yönelik 1 milyon 750 bin TL gibi tahsil edilmemiş bir rakam olduğunu, bu yöndeki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Memur maaşları ile ilgili kaynak sorunumuz olduğu doğrudur” diyen Oğuz, ancak, tüm gelirlerin kamu için harcanmadığını anlattı, “Kimi ödemeler ötelenmişti, ek mükelleflerimiz var; burs, taşımacılık, ek mesailerin de ödenmesi gerekiyor. Öğrenciler burs bekliyoruz. Umarım gelecek kaynakla bunlar da ödenecek. Otellere yönelik ödemelerimiz de gelecek aya kalacak” diye konuştu.

TC-KKTC Mali Protokolü’nü anımsatan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “750 milyon TL hibe anlaştık, henüz hiç almadık. 1 Milyar TL de kredi var. En son yaptığımız görüşmeler kaynak akışının başlayacağı yönündedir” şeklide sözlerini tamamladı.