17-25 Nisan arasında Limasol ve Lefkoşa’da gerçekleşecek 24.Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali Jürisi belli oldu. Jüri başkanı Avrupa Film Akademisi Direktörü Matthijs Wouter Knol (Hollanda) olurken üyeleri ise yapımcı Melanie Blocksdorf (Almanya), Film Program Küratörü Anna Hoffmann (Almanya), Akademi adayı senaryo yazarı Christina Lazaridi (Yunanistan-ABD) ve Sinemacı (yönetmen-editör)Aimilios Avraam (Kıbrıs) oldu.



Uluslararası Jüri Başkanı, 2021'den beri Avrupa Film Akademisi CEO'su ve Direktörü olan Matthijs Wouter Knol(Hollanda) oldu. Daha önce, on iki yıldan fazla bir süre boyunca, önce Berlinale Yetenekleri Program Başkanı, daha sonra da Avrupa Film Pazarı Direktörü olarak Berlinale'nin çekirdek ekibinin bir parçasıydı.

Uluslararası Jüri'nin diğer üyeleri şunlardır: Melanie Blocksdorf (Almanya), 2015'ten beri Berlin merkezli, uluslararası kurgu ve belgesel uzun metrajlı filmlerin yapımı ve ortak yapımı konusunda uzmanlaşmış bir yapımcıdır. Filmografisinde, Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül kazanan "Compartment No. 6" ve Berlinale'de En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı alan "Natural Light" gibi beğenilen yapımlar yer almaktadır.

Anna Hoffmann (Almanya), film programı küratörü ve 2001'den beri program tasarımı ve film seçimine katkıda bulunan, küresel sinemada yenilikçi ve bağımsız seslerin keşfedilmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunan Berlinale Forum ekibinin uzun süredir üyesidir.

Christina Lazaridi (Yunanistan/ABD), hem film hem de televizyonda tanınmış bir isim olan ve Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş bir senaristtir. Uluslararası alanda tanınan film geliştirme programı Cine Qua Non Lab'ın kurucu ortaklarından ve Columbia Üniversitesi Lisansüstü Film Bölümü'nde Doçenttir.

Aimilios Avraam (Kıbrıs), kurgu ve görsel efektler alanında deneyimli bir film yapımcısıdır. İlk uzun metrajlı filmi Smaragda – I Got Thick Skin and I Can’t Jump, Tallinn Black Nights Film Festivali'nde gösterime girmiş ve 2025 Kıbrıs Film Günleri'nde En İyi Kıbrıs Filmi ve En İyi Performans ödüllerini almıştır.

Uluslararası Jüri, festival ödülleri için bu yılki Glocal Images Uluslararası Yarışma Bölümü'nde yer alan 8 uluslararası ve 4 Kıbrıs filmini değerlendirecektir. Festival, Kültür Bakan Yardımcılığı tarafından Rialto Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenleniyor Kıbrıs Film Günleri'nin 24. Edisyonu Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ve Lefkoşa'daki Zena Palace Sineması’nda gerçekleşecek. Kazananlar, 25 Nisan Cumartesi günü Limasol'daki Rialto Tiyatrosu'nda düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde açıklanacaktır.