23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne'de dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq yaralandı.

Polis Basın Suabylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Ecevit Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında RM 117 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne genel yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı.

Polisin olayla iligili soruşturması sürüyor.