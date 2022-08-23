220 adet rulo balya yandı
İskele'de, saat 12:00 sıralarında, Abdullah Altındağ’a ait arazi içerisinde, trafo direğinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
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İskele'de, saat 12:00 sıralarında, Abdullah Altındağ’a ait arazi içerisinde, trafo direğinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın aynı İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 220 adet rulo balya yanmıştır. Soruşturma devam ediyor.
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