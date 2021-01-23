Ayşe GÜLER

Yeni yılla birlikte ‘yerel vaka’ sayıları kademeli şekilde arttı, ürkütücü tablo resmi verilere de yansıdı.

1-22 Ocak tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 48 bin 906 PCR testi yapıldı, 424 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22 günde 300 yerel vaka tespit edildi. Söz konusu dönemde 87 kişi karantina otelinde pozitifleşti.

Bakanlık verilerine ‘temaslı’ olarak yansıyan bu vakalarla ‘yerel bulaş’ rakamının daha da yüksek olduğu görüldü.

Öte yandan aynı dönemde adaya Ercan Havaalanı’ndan giriş yapan 28 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 7 vaka da deniz yolu ile geldi. Böylelikle yurt dışından gelip, pozitif olan vakası sayısı toplamda 35 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, gün gün salgına yönelik verileri paylaştı. Ancak 1-5 Ocak tarihleri arasında vakaların bölgesel dağılımına yer verilmedi.

YENİDÜZEN, Ocak ayındaki korona virüs vakalarına ilişkin tabloyu inceledi.

Girne’de rekor, vakasız tek bölge Lefke…

Corona virüsün bölgesel dağılımında başı Girne çekti.

Bugüne kadar Girne’de 240 vaka tespit edildi. Lefkoşa’daki pozitif vaka sayısı ise 92 oldu.

Öte yandan Mağusa’da 15, Güzelyurt’ta 8, İskele’de 3, Karpaz’da ise 2 vaka tespit edildi.

1-22 Ocak tarihleri arasında tek vaka tespit edilmeyen bölge ise Lefke oldu.

Yeni yıl sonrası rekor

Özellikle yeni yılın hemen ardından, vaka sayısında rekor artış yaşandı, en fazla yükselişin 3 Ocak’ta olduğu kayıtlara geçti.

Bakanlık tarafından yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların yeni yıl kutlaması yapması bu durumda etkili oldu.

Buna göre; söz konusu tarihte yapılan bin 540 testin 34’ü pozitif çıktı. Vakaların 18’inin yerel olduğu açıklandı. Aynı gün 1 kişi de hayatını kaybetti.

Vakaların bölgesel dağılımı bakanlık tarafından açıklanmadı.

8 Ocak’ta gerilemişti…

Resmi verilere göre; 1-7 Ocak tarihleri arasında kademeli şekilde artan vaka sayısı ilk kez 8 Ocak tarihinde 8’e geriledi.

Buna rağmen 8 vakanın 5’i yereldi. Vakaların 3’ünün Lefkoşa ve Girne’de olduğu belirlenirken, 2 kişinin de yurt dışından geldiği kayıtlara geçti.

19 Ocak’ta zirve…

Verilere göre; Girne’deki vaka sayısı 19 Ocak’ta rekora ulaştı.

Söz konusu tarihte bakanlık tarafından yapılan 2 bin 662 testin 23’ü pozitif çıktı.

Bu vakaların 20’si Girne’de, 3’ü ise Lefkoşa’da belirlendi.

15 Ocak’ta da yüksek…

Bununla birlikte 15 Ocak’taki vaka sayısı da bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek rakamlar arasında yer aldı.

Bu tarihte 2 bin 103 test yapılırken, 31 vakaya rastlandığını, bunların 28’inin yerel olduğu görüldü.

Bölgesel dağılımda 18 vakayla Girne ilk sırada yer alırken, Lefkoşa’daki vaka sayısı 13 olarak kayıtlara geçti.

Test sayısı da kat be kat arttı

Vaka sayılarına paralel, yapılan test sayılarının da günden güne arttığı görüldü.

Buna göre, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta bakanlık tarafından 768 test yapılırken, bu sayı 9 Ocak’ta en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeni yıl sonrasında yerel bulaş sayısının arttığı düşünüldüğünde 1 Ocak’tan 5 Ocak’a kadar test sayısı 4 katı arttı. Bu rakam 9 Ocak’ta 3 bin 195 oldu.