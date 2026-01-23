“21 yaşında olacaktı ama o hep 18 yaşında. Mehmet için adalet”

Trafik kazasında otobüsün çarpması sonucu 20 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybeden Mehmet Raif Koçak için görülecek duruşma öncesinde aileler İskele Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Aileler, adalet talebini dile getirdi.

Mehmet Raif Koçak’ın babası Raif Koçak, mahkeme önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Benim oğlum 20 Ocak 2023’de yol kenarında evine gitmek için yürürken, ışıkları yetersiz, süratli, dikkatsiz bir otobüs şoförü tarafından katledildi. Bu davaya sahip çıkmak, geride kalan çocuklarımız, sevdiklerimiz ve bu cinayetlere dur demek için buradayız. Hem bu felaketin 3. yıl dönümünde. Beş gün sonra benim çocuğumun doğum günü. 21 yaşında olacaktı ama o hep 18 yaşında. Bir babaya 18. yaş gününde evladını mezara koydurdular.”

Koçak, yaşananların “trafik kazası” olarak masumlaştırılmasına tepki göstererek, sözlerine şöyle devam etti:

“Trafik kazası diye masumlaştırdığımız bu olayın ne kadar acı sonuçları olduğunu anlatacağım. Araçlar vurdumduymaz, umarsız insanların elinde cinayet aletine dönüşür. Kaza olduğu gün hastaneye gittiğimde olayın ne kadar kötü olduğunu anladım. Söz konusu olan evlatsa bunu kabul edemezsiniz. Elinizde olsa zamanı geri alırsınız, dünyayı tersine çevirirsiniz. Sekiz gün boyunca koşturduk, belki bir mucize olur diye. Oğlumun sadece göz bebekleri oynardı. Dilim kuruyana kadar doktorlara yalvardım.”

Ailenin beklentisinin daha cesur kararlar verilmesi olduğunu vurgulayan Koçak, toplanma gerekçelerini ise şu sözlerle ifade etti:

“Bizim beklentimiz daha cesur kararlar vermeleridir. Toplanmamızın sebebi, trafikte işlenen cinayetlerin topluma ne kadar ağır sonuçları olduğunu anlatmaktır.” dedi.

Adalet çağrısında bulunan aileler sırayla söz alırken “Cinayetlere artık kaza süsü veriliyor. Yeter artık, ciğerimizi sökerek aldılar. En kısa zamanda emsal kararlar bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.