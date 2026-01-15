2026-27 AB Burs Programı başvuruları açıldı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen 2026-27 Akademik Yılı AB Burs Programı’nın başlatıldığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, başvuruların 24 Mart saat 23.59’a kadar www.euburs.eu üzerinden çevrim içi yapılabileceği kaydedildi.

Programın Kıbrıs Türk toplumunun üyelerine AB genelinde geniş bir akademik ve mesleki yelpazede eğitim, öğrenim ve mesleki gelişim imkanları sunduğu belirtildi.

Açıklamada, yıllık 2,5 milyon Euro bütçeye sahip programa, kuruluşundan bu yana ayrılan toplam bütçenin 43 milyon Euro’ya ulaştığı ifade edildi.

2025-26 Akademik Yılı kapsamında yaklaşık 120 Kıbrıslı Türk bursiyerin 19 AB üye devletinde öğrenim gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, eğitim alanları arasında yenilikçi ve özel eğitim, yapay zeka ve robotik, sürdürülebilir yenileme, sürdürülebilir kalkınma, çevre bilimleri, insan hakları ile Fransızca, İspanyolca ve Almanca gibi AB dillerinin yer aldığı kaydedildi.

Mezun Katılım Girişimi aracılığıyla burs süresi sonrasında da etki yaratılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, programın 2007’den bu yana yaklaşık 2 bin 450 bursiyeri bir araya getirdiği bildirildi.

Daha fazla bilgi için www.euburs.eu adresinin ziyaret edilebileceği veya [email protected] e-posta adresiyle iletişime geçilebileceği ifade edilen açıklamada, AB Burs Programı’nın Avrupa Birliği tarafından tamamen finanse edildiği ve 2022’den bu yana Goethe-Institut tarafından uygulandığı belirtildi.