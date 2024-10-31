2023 yılına ait akaryakıt desteğinin ikinci ve son taksiti ödendi

2022-2023 bitkisel üretim sezonu (Kuru Tarım, Nadas, Sulu Yem Bitkileri, Narenciye, Bağ, Meyve Ağaçları, Zeytin, Badem, Harup, Sebze, Sera Alanları, İlkbahar ve Sonbahar Patatesi) ve 2023 yılı balıkçılık kayıtlarına göre, tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla verilen akaryakıt desteğinin ikinci taksidi tamamlandı.

Buna göre, 8 bin 953 üreticiye, önceden toplam hak edişinin yüzde 50’si yatırılan akaryakıt desteklerinin kalan son miktarı olan 75 milyon 167 bin 656 TL’nin ödenmeye başladığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini 1 Kasım tarihi öğleden sonradan itibaren benzin istasyonlarında kullanabilecekleri kaydedildi.