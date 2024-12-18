2023-2024 narenciye sezonunda dalında kalan ürün için ödemeler yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023-2024 sezonunda tespit edilen dalında kalan Valensiya ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi tarafından oluşturulan Narenciye Tespit Komitelerinin yerinde incelemesi sonucu 27 bin 136 ton Valensiya ürünü ve 280 ton Yafa ürünü için, 619 narenciye üreticisine toplam 164 milyon 219 bin TL ödeme yapıldı.

Üreticilerin ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerinden alabilecekleri belirtildi.