“2017 yılından beridir izinsiz, yasa dışı ülkede”

Gemikonağı'nda bir eve giren N.P.M. suç üstü tespit edilerek tutuklandı, zanlının 2017 yılından beridir ülkede izinsiz bulunduğu ortaya çıktı.

Gemikonağı'nda suç işlemek için bir eve giren ancak tespit edilen zanlı N.P.M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Erdem Çevikdal, olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz tarihinde saat 10:30'da, Gemikonağı'nda sakin N.B.'ye ait ikametgaha suç işlemek amacı ile giren Gemikonağı'nda sakin N.P.M.’nin (E-25) ikametgah içerisinde suç üstü tespit edilerek tutuklanıp Lefke Polis Karakolunda hücreye yerleştirildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 16 Mart 2017 tarihinden itibaren KKTC'de İkamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.