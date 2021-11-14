Meryem Toprak'ın cesedi Çamlıca'da bulundu: Ölüm sebebi için otopsi yapılacak

20 gündür kayıp olan Meryem Toprak'ın cesedi bir avcı tarafından Çamlıca’nın batısındaki ormanlık alanda bulundu. Polis, ölüm sebebi için otopsi yapılacağını açıkladı.



Polis Basın Subaylığı, sabah saat 09.30 sıralarında, Çamlıca köyünün batısındaki ormanlık alanda, bölgede avlanmakta olan bir avcı tarafından ölü bir şahıs bulunduğunu duyurdu.

Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin 25 Ekim’den beri kayıp olan ve aranan Yamaçköylü Meryem Toprak’a ait olduğunun değerlendirildiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Polis, saat 14.54'te ise şu açıklamayı paylaştı:



"Çamlıca köyünün batı kısmındaki ormanlık alanda bulunan cesedin Meryem TOPRAK'a ait olduğu tespit edilmiştir. Ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

20 gündür kayıptı

Yamaçköy’de 25 Ekim'de kaybolan Meryem’i aramak için ilk günlerde adeta seferberlik ilan edilmiş, herhangi bir ize rastlanamamıştı. Meryem için kriz masası oluşturulmuş, Geçitkale Belediyesi’nin çağrısı üzerine çevre halkının ve ülkenin birçok yerinden gönüllülerin de katılımıyla her yerde aranmıştı.

Polis ve Sivil Savunma tarafından aramalar kısa süre sonra durdurulmuş, YENİDÜZEN’e konuşan Meryem Toprak’ın ailesi, “Ölü ya da diri lütfen geri getirin” çağrısı yapmıştı.

Meryem için seferberlik! Aile perişan: “Ölü ya da diri, lütfen getirin”

Meryem Toprak için arama çalışmaları devam ediyor