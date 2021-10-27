Meryem Toprak için arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp şahsı görenlerin 0542 851 62 82 numaralı telefondan Belediye Başkan’ı Hasan Öztaş’a ulaşması istendi.
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25 Ekim’de Yamaçköy’deki evinden çıkıp geri dönmeyen 39 yaşındaki Meyrem Toprak için arama çalışmalarının devam ettiğini duyuran Geçitkale Belediyesi, sosyal medya hesabından yardım çağrısını yineledi. Kayıp şahsı görenlerin 0542 851 62 82 numaralı telefondan Belediye Başkan’ı Hasan Öztaş’a ulaşması istendi.
Geçitkale Belediyesi şu paylaşımı yaptı:
“ÇOK ACİL YARDIM ÇAĞRISI!!!!
Yamaçköyümüzde ikamet eden engelli vatandaşımız Meryem Toprak için arama çalışmalarımız devam etmektedir.
Geniş çapta devam eden arama çalışmalarımızda yardım ve desteğe ihtiyacımız vardır.
Arama çalışmalarımızda bizlere katılmak isteyen gönüllü vatandaşlarımız Belediye Başkanımız Hasan Öztaş'a (0542 851 62 82) acilen ulaşmaları önemle rica olunur....”
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Etiketler : kayıp, Meryem Toprak