2 zanlı, 7’şer gün tutukluluk

Ülkeye 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen zanlı S. S ve çaldığı cüzdanı verdiğini ileri sürdüğü zanlı T. K bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, Zanlı S. S’nin “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 28.10.2021 tarihinde Lefkoşa'da yolda yürüyen Lefkoşa'da sakin 15 yaşında E.C’ye cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının 30.10.2021 tarihinde ise Lefkoşa Merit Casino’da, Lefkoşa'da sakin G. B.'ye ait çantadan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartını sirkat ettiğini belirtti.

Zanlının cüzdanı zanlı 2’ye verip vermediğini araştırılacağını söyleyen Polis, zanlının 01.11.2021 tarihinde Lefkoşa Surlariçi’nde bir kadına daha cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis, yine aynı gün Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde, aynı yolda yürüyen bir kadına daha cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu belirttiği zanlının, aynı gün 15 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni devam ettiğini, alınacak olan kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine ve aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.