2 sürücü rapor edildi

Polis, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek, trafik güvenliğini ve insan hayatını tekliye atan 2 sürücüyü rapor etti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Serhatköy mevkiinde ters yönde seyreden tır sürücüsüyle, Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarında ayakta yolcu taşıyan sürücü tespit edildi.
Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri söz konusu araç sürücüleri ve yolcu aleyhinde yasal işlem başlattı.
