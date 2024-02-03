2 metre yükseklikten düşen Sinan Kabacıklı ağır yaralandı

Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kaporta boya dükkanında, kaportacı olarak çalışan 46 yaşındaki Sinan Kabacıklı, bugün saat 08.30 sıralarında 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Sinan Kabacıklı (E-46) iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan kamyonun kaportasını tamir ettiği esnada İskele üzerinde çalıştığı sırada 2 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Olayda yaralanan Sinan Kabacıklı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.