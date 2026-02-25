2 metre yükseklikten düşen Hacı Bayram Toy, beyin kanaması geçirdi
Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışan 30 yaşındaki Hacı Bayram Toy, otelin havuz bölümünde fotoğraf çektiği sırada geri geri yürürken yaklaşık 2 metre 57 santimetre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre olay bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi., Hacı Bayram Toy, otel müşterilerinin fotoğraflarını çektiği sırada geri geri gitmesi sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Mağusa’da kaldırıldığı özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Toy’a beyin kanaması ve belinde kırık teşhisi konuldu. Yaralı, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
