Kazada 1 kişi yaralandı
Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen ve 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Girne - Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30 sıralarında, Onur Güldemir (19) yönetimindeki JP 674 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun sağından çıkarak orta refüjü çevreleyen bordür taşları ve çelik bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan JP 674 plakalı araç, önünde aynı yönde seyreden Mahmut Burak Özbek (44) yönetimindeki RC 448 plakalı aracın arka kısmına çarptı. RC 448 plakalı araç ise savrularak yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpıp durdu.
Kazada hafif yaralanan RC 448 plakalı araç sürücüsü Mahmut Burak Özbek, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve müşahedeye alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.