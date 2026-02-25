TAKBİS, MEGSİS ve Parsel Sorgu Sistemi, 1 Haziran’da devreye girecek

Kıbrıs’ın kuzeyinde tapu ve kadastro alanında yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları 1 Haziran 2026 itibarıyla yeni bir aşamaya geçiyor.

TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), MEGSİS (Mekânsal Gayrimenkul Sistemi) ve Parsel Sorgu Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte tapu işlemlerinde hız, güvenlik ve şeffaflık artırılacak.

Parsel sorgulama sistemi, www.parselsorgu.tapu.gov.ct.tr adresinde test aşamasında hizmet veriyor. Sistem sayesinde vatandaşlar, yetki dahilinde bir taşınmaza ait mülkiyet durumu, imar bilgileri, kullanım şekli ve konum verilerine dijital ortamda ulaşabilecek.

TAKBİS ile tapu işlemleri elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülürken, MEGSİS sayesinde kadastroya ait mekânsal veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre biçimde yönetilecek ve kamu kurumları arasında veri paylaşımı güçlenecek.

MEGSİS–TAKBİS entegrasyonu kapsamında yürütülen veri giriş çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir yılı aşkın süredir sürdürülen teknik süreç çerçevesinde, üç ay boyunca yoğun mesai yapan 36 kişilik ekip, veri giriş çalışmalarını eksiksiz şekilde tamamladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada, projeye verdikleri katkı ve desteklerden dolayı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz’e ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Bakan Oğuz, hükümet olarak Başbakan Ünal Üstel’in her fırsatta dile getirdiği “yarım kalan projelerin tamamlanması ve halkın daha etkin hizmet almasını sağlayacak öncelikli adımların hayata geçirilmesi” vizyonu doğrultusunda bu entegrasyonu değerlendirdiklerini belirterek, söz konusu çalışmanın yalnızca teknik bir yazılım süreci olmadığını; aynı zamanda dijital devlet altyapısını güçlendiren ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını pekiştiren stratejik bir reform niteliği taşıdığını vurguladı. Bakan Oğuz, sistemlerin devreye alınmasıyla birlikte tapu ve kadastro hizmetlerinde hız, güvenlik ve şeffaflığın artacağını vurguladı.

1 Haziran 2026 itibarıyla uygulamaya geçmesi planlanan yeni sistemle birlikte, vatandaşların taşınmaz ve tapu verilerine dijital ortamda daha kolay erişim sağlaması ve işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması hedefleniyor.