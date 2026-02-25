DAÜ-KAM’dan Mağusa’nın belleğine bilimsel katkı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Mağusa Belediyesi iş birliğinde “Gazimağusa Ansiklopedisi Çalıştayı” düzenliyor. Söz konusu çalıştay, 27 Şubat 2026 Cuma günü, saat 10.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre; Mağusa’nın tarihi, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik değerlerini bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alarak gelecek nesillere sağlıklı ve güvenilir bir bilgi birikimi aktarmayı amaçlayan “Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi” ile kente ilişkin kapsamlı ve referans niteliğinde bir kaynak oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda düzenlenecek çalıştayda, ansiklopedinin içeriğinin belirlenmesine yönelik olarak Gazimağusa değeri taşıyan ve kentle ilgili her konuda başlık önerileri kabul edilecek.

Çalıştayın, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu’nun açılış konuşması ile başlaması planlanıyor. Program, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bozkurt’un moderatörlüğünde yürütülecek. Çalıştay kapsamında, İsmail Bozkurt tarafından yazar adaylarına “Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi’nin” amacı, kapsamı ve yazım kuralları hakkında bilgi verilecek, ardından görev dağılımı yapılacak.

Program süresince söz alan yazar adaylarının konu başlığı önerileri, görüş ve değerlendirmeleri ile yeni yazar önerileri kayıt altına alınarak ansiklopedinin içeriğinin eksiksiz biçimde oluşturulması hedefleniyor. Çalıştay sonunda elde edilecek veriler doğrultusunda, toplum belleğini yansıtacak nitelikteki “Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi’nin” ilk kapsamlı çalışmasının tamamlanması öngörülüyor.