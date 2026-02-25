“Aktif fay haritasının uygulamaya konması elzemdir”

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Akdeniz’de depremlerin devam ettiğine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

Albayrak, Başbakanlığa, tüm bakanlıklara ve KTMMOB’ye sundukları aktif fay haritası ile paleosismoloji raporunun uygulamaya konmasının elzem olduğunu belirtti. “Akdeniz'de depremler devam ediyor. Başbakanlığa, tüm Bakanlıklara ve KTMMOB'ye sunduğumuz aktif fay haritasının ve paleosismoloji raporunun uygulamaya konması elzemdir.” diyen Albayrak, “Fay ben buradayım diyor ve orda.” ifadelerini kullandı.