“Turist” statüsünde gelip yasadışı botoks yaptı, tutuklu yargılanacak

Gönyeli'de meydana gelen "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklanan doktor T.E. mahkemeye çıkarıldı. Hemşire eşi N.E. ise suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldı.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru Alperen Asena mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21.02.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide Ortaköy'de bir dairede yasadışı olarak botoks işlemleri yapıldığının öğrenilmesi üzerine görevli bir ekip tarafından mahkemeden temin edilen arama emri ile bahse konu ikametgaha gidildiğini söyledi.

Polis memuru, ikametgahı kirasında bulunduran T.E. ile eşi N.E.’nin huzurunda 16.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen arama neticesinde Tabipler Birliği’ne üye olmadan botoks işleminde kullanıldığı tespit edilen 2 adet ailene boo marka dolgu ilacı, 2 adet Revive marka gençlik aşısı, 1 adet serum sıvısı, 11 adet serum suyu, 3 adet şırınga, 1 adet institutebcn marka gençlik ilacı, 2 adet Masport marka botoks çözeltisi, 2 adet Lidon, 1 adet Muchcaine marka uyuşturma spreyi ve 1 adet randevu defteri tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

“Tanıdıklarına botoks yaptığını itiraf etti”

Polis, zanlı T.E.’nin mesele ile ilgili olarak suçunu kabul eder niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini, Türkiye'de ikamet ettiğini, doktor olduğunu Kıbrıs’ın kuzeyine gelerek tanıdıklarına botoks işlemi yaptığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı ile eşinin mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturmada N.E.’nin suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, T.E.’nin Türkiye’de ikamet ettiğini, KKTC’ye turist olarak geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, T.E.’nin davasında hazır olması maksadı ile 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.