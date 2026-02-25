Ercan-Gaziköy ana yolunda Sadık Özcan Topkayalı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazada sanık

Ümit Ilgan hakkında karar açıklandı. Sanık, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Yargıç, sanığın mahkûm olduğu tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu kaza yapıp, ölüme neden olma suçu için öngörülen cezanın mecliste yapılan yasal düzenlenmeyle yükseltildiğini, ancak sanığın yaptığı kazanın yasal değişiklikten önceki tarihi kapsadığını söyledi. Yargıç, bu nedenle sanığa azami 7 yıl hapis veya para cezası öngören yasa kapsamında ceza takdir edileceğini belirtti.

Yargıç, sanık hakkında karar verirken, kazanın olgularının ve tarafların katkısal kusurlarının titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç, kazanın olduğu gün havanın açık olduğunu, görüş mesafesini engelleyecek bir unsur bulunmadığını, sanığın yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçtiğini, Sadık Özcan Topkayalı’nın aracının önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Yargıç: Topkayalı’nın 6 metre kala kamyonu görmesi süratli olduğunu gösteriyor

Yargıç, kazada ağır yaralanan Sadık Özcan Topkayalı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belitti. Yargıç, kazanın meydana geldiği yolda hız sınırının 65 km olduğunu, Sadık Özcan Topkayalı’nın çöp kamyonunun çarpışmaya 6 metre kala görüp, frene bastığını, kazanın 07.55 sıralarında olduğunu, yapılan araştırmada sanığın 07.53 sıralarında cep telefonuyla 28 saniye konuştuğunun belirlendiğini kaydetti. Yargıç, bu olgulara bakıldığında Sadık Özcan Topkayalı’nın telefonla konuşması ve 6 metre kala kamyonu görmesinin süratli olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Yargıç, ayrıca Sadık Özcan Topkayalı’nın emniyet kemerinin takılı olmadığını da belirtti. Yargıç, ancak yol hakkı Sadık Özcan Topkayalı’da olmasına rağmen sanığın müteveffanın önünü keserek çarpışmaya neden olmasından dolayı daha büyük katkısal kusuru olduğunu ifade etti. Yargıç, sanığın kullanımındaki çöp kamyonunun muayenesiz ve seyrüsefersiz olduğunu da kaydetti. Yargıç, sanığın 3 çocuk babası olduğunu, temiz bir trafik siciline sahip olduğunu, kaza nedeniyle işini kaybettiğini, pişman olduğunu, özür dilediğini belirterek, bu hususları hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Barkın, tüm olgular ışığında sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 7 Mart 2023 tarihinde sabah saat 07.55 sıralarında, Ercan-Gaziköy ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana gelmişti. Ümit Ilgan yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardı. Kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü ağır yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.