Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Mağusa Belediyesi iş birliğinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında 2. Mağusa Sulak Alanları Çalıştayı düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl 1. Mağusa Sulak Alanları Çalıştayı adı altında düzenlenen etkinlikte Mağusa sulak alanlarını jeolojisinden kültürel peyzaj değerlerine kadar enine boyuna tartışan bilim insanları, bu yıl da aynı konuyu güçlü bir kadroyla ele alacak.

Çalıştay halka, sivil topluma ve resmi daire mensuplarına açık olacak. Geniş bir kitlenin katılması beklenen çalıştay programı önümüzdeki günlerde basına duyurulacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 1. Mağusa Sulak Alanları Çalıştay Raporu; bilim insanlarının konuşmaları, dinleyicilerin önerileri ve sulak alanlara ilişkin bazı çalışmaların yer aldığı 70 sayfalık bir rapor olarak; ilgili bakanlıklar, devlet daireleri ve sivil toplumla paylaşıldı. Bahse konu raporunun yerel medyayla da ayrıntılı biçimde paylaşılması bekleniyor.

İklim değişikliğinin yarattığı sonuçların, son yağışlarla birlikte artık günlük yaşantımızı etkilemeye başladığı bu yıl; sulak alanların çok daha fazla önem kazandığı gerçeğinden hareketle, koruma önerileri ve tüzük değişikliğinin de gündeme getirileceği yapılan açıklamalar arasında.