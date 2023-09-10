2 iş kazası 2 yaralı

Mutluyaka ve Güzelyurt’ta dün meydana gelen iş kazalarında iki kişi yaralandı. 19 yaşındaki Saif Ali’nin ayağının kırıldığı, 36 yaşındaki Tuncay Karail’in de boynundan yara aldığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Saif Ali (E-19), dikkatsizliği sonucu kullandığı forkliftin devirmesiyle yaralandı. Ali, sağ ayağında kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan dün gece 23.30 sıralarında Güzelyurt’ta da iş kazası meydana geldi.

Tuncay Karail (E-36) bir üniversitede alçıpan montajı yaptığı sırada yaralandı. Spiral makinesindeki kesme ucun kırıldığı ve Karail’i boynundan yaraladığı açıklandı. Karail’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.