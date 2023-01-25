2 iş kazası: 2 yaralı

Lefkoşa ve Girne’de dün iki ayrı iş kazası meydana geldi, 22 yaşındaki İbrahim Korkmaz ile 45 yaşındaki Altan Macilla yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de dün öğle saatlerinde yapımı devam eden bir inşaat içerisinde, iki katlı iskele üzerinde çalışan İbrahim Korkmaz, dengesini kaybetip

yaklaşık 4,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Korkmaz, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol el bileği kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Malzeme yüklü palet üzerine devrildi, yaralandı!

Öte yandan aynı gün bu kez saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, forklift üzerinde bulunan malzeme yüklü paletin iş yerinde çalışan Altan Macilla (E-45)’nın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Macilla, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ bacağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.