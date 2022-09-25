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2 dönümlük alan yandı

2 dönümlük alan yandı

Meriç köyünün kuzey kısmında bulunan Ağılı Dere mevkiinde saat 20.20 sıralarında, dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile kamışlık alan yandı.

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Meriç köyünün kuzey kısmında bulunan Ağılı Dere mevkiinde saat 20.20 sıralarında, dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile kamışlık alan yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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