2 dönümlük alan yandı
Meriç köyünün kuzey kısmında bulunan Ağılı Dere mevkiinde saat 20.20 sıralarında, dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile kamışlık alan yandı.
A+A-
Meriç köyünün kuzey kısmında bulunan Ağılı Dere mevkiinde saat 20.20 sıralarında, dere yatağı içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 2 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile kamışlık alan yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : yangin