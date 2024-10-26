18 yaşındaki alkollü sürücü polise çarparak kaçmaya çalıştı

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde 26 Ekim 2024 tarihinde saat 03:30 sıralarında Gemikonağı mevkiinde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, 94 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan 18 yaşındaki S.J., Güzelyurt istikametine doğru seyir halindeyken polisin "Dur" talimatına uymayarak görevli polis memuruna çarptı. Çarpmanın ardından polis memurunu darp eden sürücü, yoluna devam etmeye çalışırken park halindeki polis aracına da çarptı.

Kazanın ardından yaralanan polis memuru, tedavi için kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. ZUT 636 plakalı aracın sürücüsü S.J. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.