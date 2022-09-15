18.Kıbrıs Tiyatro Festivali ‘Tavşan Tavşanoğlu’ oyunuyla devam etti
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İzmir Şehir Tiyatroları’nın "Tavşan Tavşanoğlu" oyunu ile devam etti.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İzmir Şehir Tiyatroları’nın "Tavşan Tavşanoğlu" oyunu ile devam etti.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alan İzmir Şehir Tiyatroları’nın "Tavşan Tavşanoğlu" oyunu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin beşinci oyunu oldu.
Coline Serreau’nün yazdığı Yücel Erten’in yönettiği Tavşan Tavşanoğlu’nun oyuncu kadrosunda Buket Özkat, Ayhan Anıl, Hatice Altan, Sonay Eren, Dicle Çetin, Ahmet Ayaz Yılmaz, Dalya Kilimci, Candaş Yılancı, Müge Kızılbağlı, Okan Kam, Selen Şeşen, Yasin Erol, Yiğit Aksütlü, Eda Nur Tuzlacı, Cengiz Eşiyok, Dilara Ecem Okudan yer aldı.
Oyunun sonunda İzmir Şehir Tiyatroları kurucusu ve Sanat Yönetmeni Yücel Erten’e Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından plaket takdim edildi.