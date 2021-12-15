17 zanlıya 8 gün tutukluluk
Adanın güneyine ‘kaçak’ olarak geçmek isterken tutuklanan 17 kişi mahkemeye çıkarıldı, haklarında 8 gün tutukluluk kararı alındı.
Adanın güneyine ‘kaçak’ olarak geçmek isterken tutuklanan 17 kişi mahkemeye çıkarıldı, haklarında 8 gün tutukluluk kararı alındı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.
Polis, zanlıların 11 Aralık’ta saat 21.00'de, Akıncılar'da, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, ZPH 910, ZSV 519 ile ZRK 766 plakalı araçlarla 3 kişinin para karşılığında 14 kişiyi kaçak yollarla güneye geçirmek istediğini belirtti.
Polis, zanlıların aynı gün 2. Piyade bölük komutanlığı devriye personeli tarafından konu yerde suçüstü tespit edilip, tutuklandıklarını söyledi.
Polis, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.