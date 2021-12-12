17 kişi güneye ‘kaçak’ geçerken tutuklandı

Adanın güneyine ‘kaçak’ olarak geçmek isteyen 17 kişi tutuklandı. Zanlılar Covid-19 PCR test sonuçları çıkmadığı için mahkemeye getirilmedi, haklarında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, polisin 11 Aralık tarihinde saat 21.00'de, Akıncılar (Luricina)’da yaşananları anlattı.



Polis 11 zanlının ZPH 910 plakalı Nissan Note marka araç, ZSV 519 plakalı Ford Fiesta marka araç ve ZRK 766 plakalı Ford Fiesta araç ile “kaçak olarak” güneye geçmek için askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini belirtti.

“İnsan ticareti” olarak özetlenen gelişme sonrasında zanlıların “suçüstü” tespit edildikleri belirlendi.



Polis, yine aynı gün zanlı bir zanlının daha ZLZ 714 plakalı araçla şüpheli görülüp, tutuklandığını belirtti.



Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlılara PCR yapılacağını ve karantina oteline yerleştirildiklerini söyleyerek, gıyaplarında 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.