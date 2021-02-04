164 çocuk ve genç için “Yol Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, “Yol Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kampanya çerçevesinde Dernekten bakım veya destek alan bir çocuğun gelişim yolculuğuna katılım sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yol arkadaşlığı sayesinde bir çocuğun eğitim almasına veya sağlıklı beslenmesine destek olunacağı, okula giderken cep harçlığının sağlanacağı ve ihtiyaç duyarsa sağlık hizmeti almasına yardımcı olunabileceği belirtildi.

Destek vermek isteyenlerin www.soscocukkoyu.org sayfasından “Yol Arkadaşım Ol” kampanya sayfasından online bağış gerçekleştirebilecekleri veya daha fazla bilgi için 0548 830 04 59 numaralı telefondan yetkiliye ulaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği’nin çocuklara aile tipi bakım verdiği, çocuk hakları savunuculuğu yaptığı, aile bakımını kaybetme riski olan çocuklara önleyici çalışmalarla destek verdiği ve SOS Çocukköyü programında 164 çocuk ve gencin bulunduğu belirtildi.