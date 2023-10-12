“152 reçetenin 17’si sahte”

“Sahte reçete” soruşturmasında dün tutuklanan Doktor M.F. ve eczacı B.K. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Doktor M.F. mahkemeye ambulansla getirildi. Zanlının yakın dönemde ameliyat olduğu ve tansiyon problemi yaşadığı öğrenildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, doktorun 8 aylık sürede Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 9 bin 335 reçete sunduğunu, 152 tanesinin incelendiğini belirtti.

İncelenen 152 reçeteden 17’sinin usulsüz olduğunun belirlendiğini belirten polis, usulsüz olan 12 reçeteyi doktor M.F.nin yazdığını söyledi.

Doktorun eczacıya toplamda 1266 reçete yazdığını belirten polis, eczacının da toplamda sigortalara 2333 reçete sunduğunu mahkemeye aktardı.

Alınacak birçok ifade, incelenecek birçok emare olduğuna işaret eden polis zanlılar hakkında 1 gün tutukluluk talep etti. Yargıç 1 gün tutukluluk kararını onayladı.