15 yangın, 961 bin TL zarar

Ülkede geçen hafta meydana gelen 15 yangın 961 bin TL zarara yol açtı.

Polisten yapılan açıklamaya göre 21-27 Ekim tarihlerini kapsayan sürede, ülkede 15 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldi, yangınlar sonucu toplam zarar miktarı 961 bin 550 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; "elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların yerdeki kuru otları tutuşturması, kundaklama, faal durumda unutulan ocağın ısınarak üzerinde bulunduğu masayı tutuşturması, kazı yapılırken yer altındaki elektrik kablolarının koparılması sonucu kabloların alevlenmesi, spiral (izmirillo) ile demir kesildiği sırada makineden çıkan kıvılcımların balyaları tutuşturması, baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınarak alevlenmesi, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve trafik kazası sonucu aracın alevlenmesi” olarak açıklandı.

Özel servis olayları ise; “kuyuda, asansörde ve aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuda mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, mazgal ile aracın makine bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.