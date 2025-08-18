Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa’daki halk dansları derneklerinin birlikte organize ettiği,15. Uluslararası Halk Dansları Festivali için yarın basın toplantısı düzenlenecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, saat 11.00’de LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yer alacak basın toplantısında, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile CIOFF KKTC Temsilcisi ve Halk Dansları Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa’nın birer konuşma yapacak.

Basın toplantısında, Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER, TUFAD, HASDER, FOGEM başkanları da hazır bulunacak.

Festival, 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kızılbaş Parkı’nda yer alacak.