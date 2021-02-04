15 Şubat’a kadar tam kapanma

Bakanlar Kurulu iki farklı toplantı yaptı, yeni kararlar üretti. 5 Şubat saat 20:00’den 15 Şubat saat 05:00’e kadar tam “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edildi.

Günlük vaka sayısı 80’e ulaşırken ülke “Tam Kapandı.” Salgın sürecinde ilçe emniyet kurulları tarafından verilen tüm ‘özel izinler” durduruldu, ilçeler arasında seyahat yine yasaklandı.

7 ve 14 Şubat pazar günleri ise eczaneler dışında hiçbir işyeri açık olmayacak.

Bankalar da 8-12 Şubat tarihleri arasında kapatıldı, çeklerin işlem göremeyeceği söylendi. Kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Nöbetçi eczane, akaryakıt istasyonu, marketler ve elzem hizmetler dışında işletmeler 5-15 Şubat tarihleri arasında kapalı olacak.

Elzem hizmetler akaryakıt istasyonları, marketler, kasaplar, fırınlar olarak sıralandı; bu yerler saat 17:00’ye kadar hizmet verecek, 17:00 - 20:00 saatleri arası ise sadece tedarikçileri için açık olacak.

Restoranlar ve paket servisler kapalı olacak, ayrıca yürüyüş dahil spor faaliyetleri de yasaklandı.

Gazeteciler ve laboratuvar görevlileri hizmet verebilecek; aynı zamanda polis, gümrük, sağlık, itfaiye gibi kamu görevlileri de hizmette olacak. İkinci doz aşılar için izinlendirme süreci izlenecek.

150 bin PCR test kiti ve 3 ayrı test cihazı alınarak, test sayısının da artırılacağı açıklandı. Ancak, sokağa çıkma yasağı içinde testlerin nasıl yapılacağı açıklanmadı.