1,5 metre yükseklikten düştü, yaralandı

İskele'de dün yapımı devam eden bir inşaatta çalıştığı sırada 1,5 metre yükseklikten düşen 30 yaşındaki İbrahim Demir yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İskele'de dün 10.30 sıralarında yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan 30 yaşındaki İbrahim Demir, dış duvar kaplaması yaptığı sırada yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Demir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.