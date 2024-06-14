130 bin 300 TL ve 1000 Euro para temin ettiği tespit edildi

Göçmenköy’de sahtekârlıkla para temini ve uydurma büyücülük yapma suçlarından tutuklanan S.T.G. mahkemeye çıkarıldı, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.

Üzüm, müşteki D.G. isimli kadının önceki gün polise gelerek, Eylül 2023-02.01.2024 tarihleri arasında Göçmenköy’de sakin zanlının ikametgâhı içerisinde, 500 TL karşılığında kendisine Katina kartları ile fal açıp "üzerinde büyü var, annen hastadır ölecek, kısmetin kapalı" sözlerini söylemek suretiyle uydurma büyücülük yaparak, büyüyü bozacağı vaadinde bulunarak 130 bin 300 TL ve bin Euro parayı temin ettiğini söyleyip, şikâyetçi olunduğunu anlattı.

Polis, aynı gün müştekinin vermiş olduğu ifadesine müteakip, zanlının ikametgâhında "kötülüklerin kendisinden uzak duracağı" amacıyla verilen Arapça yazılı büyü tablosu ve muskayı polise teslim ettiğini belirtti.

Benzer suçlardan 4 davası var

Polis, zanlının 8 Mayıs 2024 tarihinde benzer suçlardan Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandığını açıkladı.

Polis, 11 Mayıs 2024 tarihinde müştekinin olayları öğrenmesi üzerine zanlı aleyhinde şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının 13 Haziran 2024 tarihinde tutuklanıp ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Zanlının askıda 2 sahtekârlıkla para temini, 2 de uydurma büyücülük yapma suçlarından toplamda 4 adet meselesi bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlının şahsen 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.